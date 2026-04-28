Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações antes do jogo com o Tondela, uma partida que está em atraso da 26ª jornada.

As muitas lesões no plantel são normais?

«Normal não é. Mas há coisas que não controlamos. Se me tivessem dito que tínhamos 18 lesões musculares, aí tínhamos de repensar tudo o que estávamos a fazer. Mas não foi isso que se passou, o que aconteceu foram situações que não controlamos. Claro que em algum momento íamos ter de pagar o preço e esse momento está a ser agora. No início da época ainda consegui gerir um pouco, mas na fase mais importante da época não o pude fazer, porque não tínhamos Quenda, não tínhamos Ioannidis, não tínhamos o Pote em alguns momentos. Normal não é, mas as lesões traumáticas não conseguimos controlar. Tivemos algumas lesões musculares, mas não são mais do que acontecem nas outras equipas [o Sporting a meio da época deixou de divulgar que tipo de lesões os jogadores tinham]. Claro que nesta altura os jogadores estão em maior risco, sabemos disso, porque o desgaste é notório, mas as lesões musculares são as mesmas que acontecem em todas as equipas do mundo. As lesões musculares controlámos como os outros e não fomos diferentes dos outros.»