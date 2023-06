O Coventry, clube inglês onde joga o avançado sueco Victor Gyokeres, alvo do Sporting para reforçar o ataque para a próxima época, anunciou esta quarta-feira que vai realizar o primeiro estágio de pré-temporada em Portugal.

O clube inglês, quinto classificado na última temporada do Championship, vai rumar a Portugal a 9 de julho e regressa a casa no dia 17 do mesmo mês, numa semana em que pretende realizar, acima de tudo, trabalho físico, mas também realizar um primeiro jogo à porta fechada frente a um adversário ainda a definir.

«Vai ser uma semana dura para os jogadores em que vamos fazer muito trabalho físico no relvado. O estágio será fechado com um jogo à porta fechada. Peço aos adeptos que respeitem isto, nenhuma das sessões de treino será aberta aos adeptos», destacou o treinador Mark Robins.

Agora falta saber se Gyokeres ainda vem integrado no plantel da equipa inglesa ou se, nessa altura, já será jogador de Ruben Amorim.