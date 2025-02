Estão confirmadas as piores notícias para Daniel Bragança. Os exames realizados depois do médio ter saído lesionado no decorrer do jogo com o Arouca confirmaram uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. É a segunda lesão grave que o jovem médio enfrenta, com a agravante da primeira, em 2022, ter sido no joelho direito.

O esgar de dor na face do médio e a forma como saiu, amparado, do relvado, já deixavam antever o pior. As palavras de Rui Borges, na conferência de imprensa que se seguiu, a mencionar uma «lesão delicada», também não deixavam espaço para grandes expetativas, mas os exames realizados confirmaram mesmo o pior cenário.

É a segunda lesão grave que Daniel Bragança sofre em pouco mais de dois anos. Na anterior, em julho de 2022, o médio teve mesmo de ser operado para debelar uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior. Uma lesão que afastou o jogador de toda a temporada de 2022/23.

O médio de 25 anos vai agora ter pela frente mais um longo período de recuperação pela frente, comprometendo a atual temporada e, certamente, o início da próxima.

Jeremiah St. Juste também saiu lesionado no mesmo jogo, três minutos antes de Daniel Bragança, mas, no caso do central, terá sido apenas um desconforto muscular. Segundo revela o Sporting, o central não treinou este domingo e foi entregue à Unidade de Performance.

Os restantes jogadores regressaram ao trabalho este domingo, em Alcochete, em trabalho de recuperação, mas já com o foco na visita a Dortmund, para o jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que está marcado para a próxima quarta-feira.