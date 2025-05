Daniel Bragança publicou uma mensagem nas redes sociais a regozijar-se com mais um passo na recuperação da grave lesão que contraiu frente ao Arouca, no joelho esquerdo, no passado mês de fevereiro.

«Finalmente sem muletas e já sem tempo para lamentações. O foco deixa de ser procurar respostas que o silêncio ainda guarda e passa a ser naquilo que ainda se pode construir. Privilegiado por ter do meu lado gente boa que me faz manter o equilíbrio emocional para seguir em frente, forte e firme», começa por escrever o médio de 25 anos, dez semanas depois de ter sido operado.

O jogador sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ainda tem muito trabalho pela frente até regressar aos relvados. «Muito trabalho se adivinha, físico e mental. Quem vence uma vence duas, é esse o meu foco. Agradeço por todo o carinho e por todas as mensagens que recebi ao longo deste tempo difícil», destacou ainda.

Esta é a segunda lesão grave que Daniel Bragança sofre em pouco mais de dois anos. Na anterior, em 2022, teve de ser operado para debelar uma entorse traumática no joelho direito e acabou por perder toda a temporada de 2022/23.

«Por último, aproveitar este post para agradecer ao Dr. Noronha, à sua equipa, e aos profissionais do hospital Ordem de São Francisco pelo cuidado e trabalho de excelência que tiveram para comigo. Sigo, dia a dia. Sem pressa, mas com propósito de voltar saudável para fazer aquilo que mais gosto», destacou ainda Daniel Bragança, numa mensagem que recebeu aplausos de praticamente todo o atual plantel do Sporting, mas também de outros jogadores que já deixaram o clube, como são os casos de Bruno Tabata, Bruno Paz, Rúben Vinagre, entre outros.