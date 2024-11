Após a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) ter anunciado que vai denunciar João Pereira por este não ter as habilitações necessárias para estar no comando do Sporting, David Simão saiu em defesa do sucessor de Ruben Amorim.



Através de uma publicação nas redes sociais, o capitão do Arouca apontou o dedo à organização liderada por José Pereira.



«Triste. Até quando vão dizer que os jogadores se devem preparar para o pós-carreira e depois não dão acesso a essa mesma preparação? É impossível hoje em dia um jogador em Portugal estar pronto para ser treinador logo depois de terminar a carreira. Está na hora de deixar as palavras bonitas e passar a boas ações. Deixem os jogadores tirarem os cursos, não dificultem e ajudem», começou por escrever.



«Para conclusão do tema. Não sei de quem é a culpa, acredito que sejam regras, mas algo tem de ser feito a esse respeito, porque nem todos os ex-jogadores podem esperar sem emprego vários anos até à conclusão do mesmo. Quanto à denúncia, não me vou pronunciar porque acredito que não vem da própria ANTF», acrescentou ainda.



Lembre-se que João Pereira tem neste momento o Grau III, que apenas permite que seja inscrito na Liga como treinador adjunto.