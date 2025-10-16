O documentário “The Winner Takes it All”, que recorda o percurso do Sporting até à conquista do bicampeonato, revela a fase instável vivida após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United. Conforme relatado por Eduardo Quaresma, o plantel então às ordens de João Pereira acusou em demasia os resultados, colocando em causa o compromisso, a qualidade e os métodos.

Esta fase do documentário ficou marcada pelas responsabilidades assumidas por Frederico Varandas.

«O João Pereira sofreu muito. Eu não estava preparado para a parte emocional. A verdade é que se exigiu tudo do João Pereira. O comboio estava em andamento, não há que inventar. Toda a gente conhecia o João, ele conhecia bem o grupo e tinha sido campeão cá, mas não estávamos preparados para aceitar as ideias do João Pereira. Não teve nada do seu lado. O luto por Ruben Amorim foi feito durante o ciclo com João Pereira. Quando o João saiu, todos sentimos peso na consciência.»

«Um presidente tem de tomar atitudes e optámos por mudar e contratar o Rui Borges», explicou o presidente do Sporting.

Meses mais tarde surgiu o «momento da época» para Daniel Bragança: o golo de Eduardo Quaresma contra o Gil Vicente (2-1). O defesa completou a reviravolta em Alvalade com um remate fora da área aos 90+3 minutos.

«Então chegámos a esse pontapé de canto. Começaram todos a gritar para ir para a área, mas pensei: “Vou para a área fazer o quê?”. Dois lances antes tivemos cantos em que o guarda-redes socou a bola para a entrada da área, mas estava longe e não cheguei. Então sabia que na próxima teria de estar ali. Vi a bola e disse: “É agora”. Cai-me a ficha e percebo que fiz o golo da vitória, e começo a chorar.»

«É um momento que vai ficar na história do clube», recordou Eduardo Quaresma.

Para lá da conquista da Liga e da Taça de Portugal, os derradeiros minutos do documentário foram protagonizados por Frederico Varandas.

«Pontualmente vou conversando com os jogadores, quando entendo que é um momento cirúrgico. Estávamos a jogar com o Eduardo Felicíssimo, sem o capitão e o Gyökeres condicionado. Disse-lhes: “Se chegarmos à última data FIFA em primeiro lugar, então vamos ser campeões”. Quando olho para trás e vejo o que este grupo fez (…), três treinadores, o diretor desportivo sai no final de janeiro…o Sporting que eu vi ao crescer seria incapaz de resistir. Nunca tinha saído um treinador entre os grandes em Portugal por bons motivos. Hoje o Sporting é um clube forte e vencedor.»

«Ser bicampeão não chega. Queríamos sair do Jamor com a Taça. A música “The Winner Takes it All” ficou a partir daí. É verdade que conquistámos muitos títulos, mas não chega. Queremos mais. Não vamos ganhar sempre, mas cada vez vamos ganhar mais», terminou.