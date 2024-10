Poucas horas depois da vitória do Sporting sobre o Casa Pia (2-0), Zeno Debast voltou a subir ao relvado, desta vez, em Bruxelas, para dar o pontapé de saída do embate entre o Aderlecht, a sua antiga equipa, e o Standard Liège, para a liga belga.

O central está convocado para os próximos compromissos da seleção da Bélgica na Liga das Nações e aproveitou o regresso a casa para ir matar saudades dos companheiros, em dia de jogo no Lotto Park, para delírio dos adeptos. Com a imagem do defesa a passar nos ecrãs do estádio, Debast foi ovacionado pelos adeptos do clube da capital belga.

De chapéu na cabeça, Zeno Debast cumprimentou os antigos companheiros, um a um , antes de simular o início do jogo, com um pontapé no circulo central.

Ora veja: