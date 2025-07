Declarações de Zeno Debast à TVI, depois da vitória do Sporting sobre o Sunderland (1-0), no Estádio do Algarve, em mais um jogo de preparação para a nova temporada.

«O objetivo é termos a equipa fresca e pronta para a Supertaça»

O Sporting é o candidato menos ativo no mercado. A estabilidade no grupo pode ser o segredo para a próxima época?

«Sim, claro, temos uma boa equipa, com uma boa ligação, vamos tentar manter este espírito. É um dos nossos pontos mais fortes».

Vocês foram sempre um grupo fechado. Esta controvérsia com o Gyökeres incomoda-vos?

«Não, continuamos a ser uma grande equipa».

Têm medo de também perder o capitão Morten Hjulmand?

«É o futebol, vamos ver. Temos um grupo muito bom, também temos uns jovens a aparecer, vamos continuar fortes».

O que pode prometer aos adeptos para a próxima temporada?

«Posso prometer que vamos dar tudo, como aconteceu na última temporada e no ano anterior. Vamos dar tudo e tentar ganhar o maior número de jogos na próxima época».