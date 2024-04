Ruben Amorim lançou, esta sexta-feira, o dérbi com o Benfica, a contar para a 28.ª jornada da Liga.

Desafiado a replicar a promessa de Xabi Alonso, de não sair para o Liverpool, o treinador do Sporting reforçou os argumentos utilizados das últimas semanas.

«Não consigo garantir que aqui estarei na próxima época. O Sporting está a tratar do seu futuro e eu dei a minha palavra. Se não ganharmos títulos, sairei do Sporting. Fui claro desde início. Temos de ganhar. Primeiro vamos conquistar e depois vamos decidir. O futuro está a ser planeado há muito tempo. Temos de ganhar títulos, estamos no bom caminho e este jogo é importante para isso. Não me quero alongar sobre este tópico. Eu não vou discutir nada com o Sporting, nunca será pressão da minha parte para sair», esclareceu.

O líder da Liga recebe, a partir das 20h30 deste sábado, o Benfica, segundo classificado, com um ponto de atraso.