Com o golo apontado neste sábado no Famalicão-Sporting, Pedro Gonçalves atingiu a marca dos dez golos para a Liga com a camisola dos leões.

O avançado ex-Famalicão precisou de apenas oito jogos para atingir este registo e na história dos leões há apenas quatro jogadores que precisaram de menos partidas do que ele para chegar aos dois dígitos: são eles Sidónio (cinco jogos em 1945/46), o congolês Léon Mokuna (cinco jogos em 1954/55), Peyroteo (sete jogos em 1937/38) e o incontornável Mário Jardel, que em 2001/02, época do último título de campeão nacional do Sporting, chegou ao décimo golo para a Liga à sétima partida.

Pote surge ao lado de Mário Wilson (1949/50), do brasileiro Fernando Puglia (1959/60), e de Rui Jordão, em 1977/78.

Recorde-se que Pedro Gonçalves, melhor marcador do Sporting e desta edição da Liga, inaugurou o marcador no Famalicão-Sporting, mas teve uma saída inglória do jogo, ao ser expulso na reta final por acumulação de amarelos.