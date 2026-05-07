O Sporting assinalou esta quinta-feira o Dia do Leão, cerimónia que se repete desde 2011, de homenagem aos adeptos que morreram a apoiar o clube, como são os casos mais mediáticos da queda do varandim no antigo Estádio de Alvalade, em 1995, ou do adepto que foi atingido por um very-light na final da Taça de Portugal de 1996.

Frederico Varandas liderou a cerimónia que decorreu na Praça Centenário, junto ao Estádio de Alvalade, onde se encontra o memorial que evoca os nomes de José Gonçalves e Paulo Ferreira, as duas vítimas mortais da trágica queda do varandim em dia de clássico com o FC Porto, bem como o de Rui Mendes, a vítima do very-light no Estádio Nacional, numa final diante do Benfica.

Além do presidente do Sporting e de outros membros dos órgãos sociais, também estiverem presentes sobreviventes da queda do varandim, bem como familiares e amigos das citadas vítimas que fizeram um minuto de silêncio e colocaram uma coroa de flores junto ao memorial.