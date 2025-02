Diogo Abreu, médio de 22 anos, recorreu às redes sociais para anunciar a saída do Sporting, três anos depois de ter chegado a Alcochete proveniente da formação do FC Porto.

O jovem médio chegou ao Sporting na temporada de 2022/23 e jogou com regularidade na equipa B, mas esta época cumpriu apenas um jogo e sai sem esconder alguma mágoa, mas agradecido pela oportunidade.

«Obrigado Sporting Clube de Portugal. Chegou a hora de dizer adeus a esta instituição que sempre me acolheu da melhor maneira! Agradecer a toda a estrutura pela oportunidade de representar este clube! Saio com o sentimento que podia ter feito mais e melhor, mas o futebol é mesmo assim. Obrigado aos adeptos pelo carinho que sempre me deram. Um dia leão, sempre leão», escreveu o jovem jogar na conta pessoal do Instagram.