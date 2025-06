Diogo Pinto recorreu às redes sociais para publicar uma sentida mensagem de despedida do Sporting, ao fim de oito anos no clube, para assinar um compromisso com o Estrela da Amadora, como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno.

«Foram oito anos de leão ao peito. Cheguei muito novo, cheio de sonhos, e saio com o coração cheio. Cresci aqui como jogador e como pessoa. Aprendi muito, vivi momentos únicos e fiz amigos para a vida. Dei sempre tudo pelo clube, com orgulho em cada minuto que estive em campo», começa por referir.

O jovem guarda-redes de 21 anos recorda depois o melhor momento de leão ao peito. «A conquista do campeonato no ano passado foi um dos momentos mais especiais da minha curta carreira. Nunca vou esquecer as emoções que vivemos. Quero agradecer aos treinadores, colegas, staff, direção e a todos os adeptos que me acompanharam em cada etapa. O vosso apoio fez a diferença», prosseguiu.

Segue-se agora uma nova aventura, no Estrela da Amadora. «Fim de um capítulo e inicio de outro. Obrigado por tudo Sporting Clube de Portugal. Não chores porque acabou, mas sorri porque aconteceu», escreveu ainda.

Foram várias as reações de antigos companheiros, entre os quais, a de Dário Essugo que também deixou o Sporting para ir jogar no Chelsea na próxima época. «Voa mano», escreveu o médio também formado em Alcochete.