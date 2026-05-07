Diogo Travassos está determinado em estrear-se pela equipa principal do Sporting, numa altura em que é apontado como reforço da equipa de Rui Borges para 2026/27, depois da boa temporada que está a fazer agora pelo Moreirense. O lateral de 22 anos falou nas expetativas para a próxima época em declarações ao Canal 11.

Na época passada, o defesa esteve emprestado ao Estrela, agora está a acabar a temporada no Moreirense, onde já soma 28 jogos, cinco golos e três assistências. «Era disto que precisava, precisava de jogar, de uma equipa boa, que gosta de jogar futebol e acho que, para o meu crescimento, foi fundamental vir para aqui», destaca o jovem defesa.

Travassos ganhou carinho pela equipa de Moreira de Cónegos, mas não esquece o Sporting onde fez toda a formação e onde ambiciona jogar ao mais alto nível. «Estive a minha vida toda no Sporting, ou seja, são dezasseis anos, quinze de Sporting, e é uma experiência nova. A meio da época não me passa pela cabeça que para o ano vou voltar, foco-me mais no clube e acabo por ganhar um carinho especial, não só pela maneira como os meus colegas me tratam, mas também como os adeptos nos tratam. Não só aqui, também aconteceu com o Estrela. São coisas que nos ligam também ao clube», comentou.

Perto de terminar este segundo empréstimo, Diogo Travassos diz que está preparado para integrar o plantel de Rui Borges. «Claro que tenho o sonho de me estrear oficialmente pelo Sporting, estou a lutar por isso e acho que estes passos são os certos para mim para depois estar mais bem preparado para isso, para quando esse momento chegar o conseguir agarrar», destacou.

A verdade é que, entre o Estrela e o Moreirense, o lateral cresceu a olhos vistos e, na corrente temporada, foi com certeza um dos destaques da Liga. «Para a minha evolução, se formos ver a diferença do Diogo de hoje e do Diogo do Estrela que tinha medo de chegar a um novo clube da primeira liga, é uma diferença abismal», referiu ainda.