Há quase dois anos em Alvalade, e aos 20 anos, Ousmane Diomande segue indiscutível nas escolhas de Ruben Amorim, colmatando a saída de Sebastián Coates. Em entrevista ao jornal do Sporting, o defesa central analisou a evolução individual e coletiva.

«É fruto do trabalho feito desde o início da época passada. Estamos a ter um início de temporada fantástico, com muito trabalho e abnegação. Sabemos que não há jogos fáceis e, por isso, é preciso dar 200 por cento. É público, na Liga o objetivo é revalidar o título. E na Liga dos Campeões queremos bater-nos bem em todos os jogos.»

«A nível pessoal, trabalhei mais a minha concentração e sinto-me bem. Sabemos que temos muitas hipóteses de ganhar se não sofrermos golos, pelo que esse é um dos objetivos. Além disso, fazendo o nosso trabalho lá atrás, temos grandes avançados», começou por referir.

Questionado sobre as sensações pela estreia na Champions, o costa-marfinense abriu o livro.

«Foi um sonho concretizado. Antes do jogo frente ao Lille, falei com a minha família e os amigos mais próximos e sei que ficaram em frente à televisão a ver-me. É um momento que não esquecerei, até porque ganhámos [2-0].»

«Formato da prova? Não é fácil, mas vamos à procura do nosso lugar. Temos de acreditar, dar o nosso melhor, trabalhar em conjunto com a nossa equipa técnica e entrar nos jogos a pensar na vitória. Todos gostam de defrontar as grandes equipas, por isso é sempre um prazer jogar contra os melhores, até porque nos faz continuar a evoluir», detalhou.

Elencando a mentalidade do grupo como a chave para os recentes sucessos, e a contínua evolução, Diomande revela que os treinos com Gyökeres – «avançado de classe mundial – e com Conrad Harder são sempre «desafiantes».

Sobre o posicionamento da linha defensiva, desafiada a conter os avançados contrários em situações de um para um, o jovem central justifica o risco.

«Temos confiança nas nossas individualidades. Sabemos que com o [Gonçalo] Inácio, o [Eduardo] Quaresma ou o [Zeno] Debast, vamos ganhar os duelos, que vale a pena correr esses riscos. É uma das chaves neste início de época. Exige maior concentração, mas todos devemos permanecer muito ativos nas movimentações e garantir as todas as coberturas.»

«Sempre gostei de ter a bola e temos um treinador que valoriza a posse desde a defesa. Com colegas como o Inácio ou o Zeno, que também têm essa capacidade, o resto dependerá da pressão do adversário. Toda a nossa defesa tem muita qualidade, todos podem jogar e lutamos por um lugar a cada treino.»

«Na última época tínhamos o Seba [Coates] e o [Luís] Neto, jogadores que me ajudaram muito. Via-os a jogar, faziam a posição e aprendi muito nos treinos, ao nível dos posicionamentos e dos duelos. O Coates é o exemplo perfeito para todos nós. Era muito forte nas marcações e dizia que se estivéssemos concentrados, então seríamos felizes. E também marcava golos. Agora coloco tudo isso em prática e está a correr bem», analisou.

Regressando à última temporada, Diomande recordou as conquistas da CAN e da Liga.

«Foi uma época especial. A festa em Lisboa foi inesquecível. Tudo o que vi, a festa, os nossos adeptos, nunca tinha visto algo assim. Os meus pais também não esquecerão. Foi a primeira vez que vieram a Portugal, ainda por cima com o troféu do nosso lado. Era difícil sonhar com algo melhor. A conquista da CAN também foi especial, com a minha família e toda a gente a dançar.»

«Jogo do título? Contra o Benfica, em casa. Marcámos no último minuto e foi incrível. Não nos sentíamos campeões, mas sentíamos o campeonato mais perto. Curiosamente, naquele golo decisivo do Geny Catamo, não o vi atrás de mim. Quando ele fez o golo foi a loucura no estádio. Foi uma noite incrível para ele também, até pela sua família. Ficámos muito felizes por ele. Foi memorável», relatou.

Inesquecível, mas possível de repetir, garante o defesa central.

«Mudámos de capitão, mas devemos continuar também a seguir o exemplo do Seba, tudo o que ele nos dizia, mesmo não estando agora connosco. Agora temos o Morten Hjulmand, o Dani [Bragança] e o Inácio, que também ajudam bastante e seguem o exemplo e o caminho do Seba», atirou.

Por fim, Ousmane Diomande garantiu que assinar pelo Sporting foi a «melhor decisão».

«Quando cheguei, comecei a pensar na seleção. Tudo aconteceu muito rapidamente e estou verdadeiramente contente por isso. Assinar pelo Sporting foi a melhor decisão, sem dúvida. Todo os dias tenho a certeza disso. Estou no caminho certo e esta é uma grande oportunidade», concluiu.

O defesa chegou ao futebol europeu pela porta dos dinamarqueses do Midtjylland, sendo emprestado, no verão de 2022, ao Mafra, na II Liga. Todavia, ao cabo de 17 jogos, Diomande convenceu os responsáveis do Sporting, num negócio a rondar os 9,3 milhões de euros.

Na presente época, o costa-marfinense acumula 10 jogos, entre Liga, Supertaça e Liga dos Campeões.