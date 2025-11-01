Ousmane Diomande cumpriu pela primeira vez esta temporada dois jogos de 90 minutos consecutivos na Liga, no difícil triunfo dos leões sobre o Alverca (2-0), na abertura da 10.ª jornada da Liga. No final do jogo, o central falou à Sporting TV.

Jogo difícil, foi preciso muita paciência para vencer o Alverca?

«Ainda antes do jogo já sabíamos que ia ser difícil, eles jogaram com um bloco muito baixo, tivemos de ter paciência porque na primeira parte não tivemos muitos espaços. Na segunda parte marcámos dois golos. Estamos muito contentes com a vitória.»

Teve um duelo particular com o Maresi. Foi difícil marcá-lo?

«Foi difícil, para ser honesto, foi difícil. Este tipo de equipas normalmente tem um grande avançado e quando o têm usam-no nas segundas bolas e bolas longas. Eu e o Inácio tivemos de estar sempre muito próximos dele para recuperarmos a bola rápido».

Foi importante voltar a vencer no campeonato antes de mais um jogo da Liga dos Campeões (frente à Juventus, na terça-feira)?

«No Sporting temos de ganhar todos os jogos, todas as competições são importantes para nós. Levamos todos os jogos muito a sério e este foi um deles, queríamos muito vencer e ficámos satisfeitos por consegui-lo.»

Começaste a época lesionado, agora estás recuperado. Como é que te sentes depois de dois jogos de 90 minutos [Tondela e Alverca]?

«A lesão que eu tive é uma lesão em que temos de ter cuidado, mesmo depois de recuperar tive de ir devagar até chegar à minha melhor forma. Agora estou muito satisfeito por ter feito dois jogos de 90 minutos consecutivos. Estou recuperado e disponível sempre que o treinador precisar de mim.»

O que pode dizer aos adeptos antes do jogo com a Juventus?

«Sabemos que eles vão estar a apoiar-nos, como estão em todos os jogos, seja aqui, ou mesmo em qualquer país, estão lá sempre a apoiar-nos e nós sabemos que temos de dar tudo por eles. Basta dizer-lhes obrigado e pedir-lhes que continuem a apoiar-nos porque vamos dar ser tudo.»