A Direção Regional de Saúde proibiu o plantel principal do Gil Vicente de treinar esta quinta-feira de manhã, confirmou a TVI. O clube recebeu ontem à noite um aviso do diretor regional a informá-los que não poderiam trabalhar esta manhã, até novas ordens.

Ora esta quinta-feira o clube ficou à espera de uma autorização, que não chegou, ficando a Direção Regional de Saúde a avaliar se a equipa teria condições para treinar à tarde. Mais tarde chegou a informação que poderia treinar, pelo que o grupo de trabalho do Gil Vicente vai poder trabalhar no relvado.

Ora entretanto, é seguro que, também por ordem da Direção Regional de Saúde, o plantel vai efetuar novos exames à covid-19 ainda esta quinta-feira, sendo que todos os jogadores serão testados.

Recorde-se que o Gil Vicente tem dez jogadores infetados com covid-19, isto numa semana em que tinha agendada uma deslocação a Alvalade, para defrontar o Sporting, que também tem oito jogadores infetados. As recentes imposições da Direção Regional de Saúde de Braga vêm tornar maiores as dúvidas sobre a realização do jogo agendado para sábado.