Esta quinta-feira, Ruben Amorim fez a antevisão ao jogo inaugural da Liga frente ao Rio Ave. No entanto, depois do dissabor na Supertaça, várias questões surgiram com foco na pesada derrota frente aos rivais do FC Porto.

Relativamente a Viktor Gyökeres, melhor marcador do campeonato na temporada passada, o treinador foi questionado sobre uma alegada discussão do avançado com restante plantel, que chegou mesmo a precisar da intervenção de Ruben Amorim.

Ciente da «história», o treinador português rapidamente afastou as informações e garantiu que tal «não aconteceu».

«Discussão com os jogadores? Não aconteceu. Às vezes quando falha um golo começa a falar sueco sozinho e foi isso que se passou. Também soube dessa história, mas não aconteceu», afirmou.

Sobre Debast e Kovacevic, reforços que foram protagonistas pela negativa na final, Ruben reiterou a confiança na dupla, mesmo que não os use frente ao Rio Ave.

«Tentar fazer uma avaliação fora dos erros. Um central e um guarda-redes não podem errar porque dá logo golo. Todos sofrem com as derrotas, mas eles estão preparados para mais um desafio».

«O importante é os jogadores conhecerem o treinador. Eles conhecem-me. Tirar um jogador à primeira coisa que acontece de mal não é normal. Eles têm confiança no treinador e vai correr tudo bem», partilhou.