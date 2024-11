Doung King, proprietário do Coventry, continua a considerar que a venda de Viktor Gyökeres ao Sporting, por 20 milhões de euros, foi um negócio «muito bom», mesmo com a possibilidade do campeão português poder, agora, vencer o goleador sueco por 100 milhões, a cláusula que está fixada no seu contrato.

«O negócio que fizemos com o Viktor foi difícil de concretizar. Ele ia para o Sporting, Sporting, Sporting e eles achavam que iam conseguir o que queriam. Tivemos de lutar muito para conseguir o nosso acordo. E o acordo que conseguimos, na minha opinião, foi muito bom, tendo em conta que ele ainda tinha mais um ano de contrato e que podia ter assinado um pré-acordo em quatro meses», destacou o empresário em declarações ao CoventryLive.

O Sporting pagou 20 milhões e pode vir a pagar mais 4 milhões definidos em objetivos, mas Doung King conta ainda lucrar com uma futura venda do goleador que está a encantar a Europa. «É óbvio que ele é um grande jogador. Na segunda metade da época 2022/23, em que jogámos um futebol de transição, se ele se tivesse lesionado... Fiquei satisfeito com o negócio com o Sporting. Se ele for vendido por 100 milhões de euros, então receberemos algum dinheiro para os nossos cofres. Já investimos muito dinheiro neste clube», destacou ainda.

Viktor Gyökeres já marcou 23 golos e somou 4 assistências em 18 jogos pelos Sporting esta temporada, em todas as competições, além de ter marcado 5 golos e de ter feito 4 assistências ao serviço da Suécia, nos jogos da Liga das Nações.