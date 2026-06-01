Issa Doumbia é o terceiro reforço oficial do Sporting para a temporada 2026/27, contratado ao Veneza por 20 milhões de euros, mais seis em variáveis, numa transferência que o jovem médio de 22 anos qualifica como «o passo mais importante» da sua carreira.

«É uma sensação única e estou muito feliz. O Sporting é o melhor caminho para a minha carreira. É o melhor clube para me ajudar a evoluir», destacou o reforço nas primeiras declarações às plataformas do novo clube.

Nascido em Treviglio, na região da Lombardia, e filho de pais imigrantes da Costa do Marfim, Doumbia cresceu no futebol italiano, formado no Ciserano e no AlbinoLeffe, estreou-se muito jovem, com apenas 18 anos, na Serie C italiana. Seguiu-se a ligação ao Veneza, onde realizou duas temporadas de grande nível, particularmente na segunda onde teve um papel de destaque no regresso do clube ao principal escalão de Itália (38 jogos, dez golos e duas assistências).

O médio, presença habitual nos sub-21 de Itália, diz que tem características parecidas com as de Paul Pogba. «Descreveria o meu estilo de jogo como físico, técnico, intenso, rápido e ágil. Pogba? Acho que temos características semelhantes. Vou tentar evoluir e tornar-me ainda melhor», destacou.

No Sporting, Doumbia vai ter a primeira oportunidade de lutar por títulos ao mais alto nível. «Lido bem com essa pressão e estou muito tranquilo. Quero ajudar a equipa, criar dificuldades ao treinador na escolha e fazer aquilo que [Rui Borges] me pedir. Os meus objectivos são os objectivos da equipa; chegar o mais longe possível», comentou.

A possibilidade de jogar, pela primeira vez, na Liga dos Campeões também pesou na decisão de rumar a Lisboa. «É um sonho jogar a UEFA Champions League e espero conseguir concretizá-lo o mais rapidamente possível», disse.

Antes disso, Doumbia assume que está ansioso por se estrear em Alvalade, diante dos adeptos. «Sei que os adeptos são muito apaixonados e que apoiam os jogadores. Estou muito feliz por isso. Mal posso esperar por jogar em Alvalade!», destacou ainda.

A fechar, o mais recente reforço dos leões, por sinal o quinto mais caro da história do clube, deixou lhes uma mensagem ambiciosa: «Estou pronto!», garantiu.