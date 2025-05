Morten Hjulmand foi, sem dúvida, uma das figuras do campeonato conquistado, no passado sábado, pelo Sporting e, agora, a mulher do capitão dos leões, Emelie Nissen, recorreu às redes sociais para dar conta da fixação do companheiro por este desfecho do campeonato.

«Durante todo o ano ele só pensou e falou sobre uma coisa. Não vos consigo dizer o quão isto foi importante para nós. Muito obrigado a todos por este ano incrível e por todo o apoio dos adeptos, família e amigos», escreveu a companheira de Morten Hjulmand na conta pessoal do Instagram.