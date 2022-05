Em final de contrato, Edu Pinheiro despediu-se do Sporting, clube que representava desde 2016, através das redes sociais.



«Obrigado por tudo, Sportig», escreveu.



O médio de 24 anos chegou a Alcochete há seis anos proveniente do Paços de Ferreira, tendo vivido empréstimos a Cesarense, Sintrense e Olhanense. Presença assídua na equipa B nas últimas duas temporadas, período no qual contabilizou 39 jogos, Edu Pinheiro deixa o Sporting sem nunca se ter estreado pela equipa principal.