Eduardo Quaresma aproveitou o 32.º aniversário de Luís Neto para deixar uma mensagem de agradecimento pelo apoio que o experiente central lhe tem dado nos treinos do Sporting.

«Parabéns Netão, obrigado por partilhares a tua experiência aqui com o puto. Não esquecer a peteleca [aquecimento com bola, também conhecido por meínho], já está fácil para mim», atirou o jovem central de 18 anos numa mensagem publicada nas redes sociais.

Eduardo Quaresma, apesar da juventude, deverá ser aposta de Rúben Amorim no regresso da Liga, como alternativa aos mais experientes Mathieu e Coates no eixo defensivo dos leões.

Voltando às redes sociais, referimos que Eduardo Quaresma tem recebido várias mensagens de adeptos do Milan, no Instagram, a pedirem-lhe que assine pelo clube, depois desta semana terem saído notícias que davam conta que o clube rossonero estava a seguir as pisadas do jovem formado no Sporting.