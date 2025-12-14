«Claro que o Luís é sempre um jogador importante, é um avançado. E para ele também, para ganhar essa confiança, chegou agora, num ano em que o Sporting foi bicampeão, o avançado [Gyökeres] foi o melhor marcador, com muitos golos. É importante ele ter essa confiança para continuar a dar seguimento ao poder ofensivo do Sporting ao longo destes últimos anos.»

As palavras são de Rui Borges após o triunfo do Sporting frente ao AVS por 6-0 que contou com mais um bis do avançado colombiano. Ora, o Maisfutebol juntamente com o parceiro estatístico SofaScore decidiu fazer uma análise comparativa entre os dados de Viktor Gyökeres e Luis Suárez, nas respetivas épocas de estreia pelo Sporting ao final da 14.ª jornada da Liga.

Os dados evidenciam dois avançados com características distintas, mas ambos com impacto imediato no rendimento ofensivo dos leões que o técnico dos leões tanto procura.

Arranque promissor de Luis Suárez

O colombiano tem sido um dos destaques do início da presente temporada no campeonato. O avançado colombiano soma 11 golos nos primeiros 14 jogos da Liga 2025/26, mais um que o sueco, um registo que confirma a rápida adaptação ao futebol português e ao modelo do Sporting.

A sua influência traduz-se também numa participação direta em 34,2 por cento dos golos da equipa, valor ligeiramente superior ao registado por Gyökeres na época anterior (33,3 por cento).

Apesar de uma classificação média de 7,37, inferior à do sueco, Suárez destaca-se pelo volume ofensivo: 4,43 remates por jogo e cinco grandes oportunidades criadas, números que ilustram a sua presença constante em zonas de finalização.

A eficácia como marca de Gyökeres

Na temporada 2023/24, Viktor Gyökeres apresentou um perfil mais eficiente. O sueco somou dez golos e cinco assistências, envolvendo-se diretamente em mais ações decisivas do que Suárez. A eficácia de remate (26,3 por cento) é um dos indicadores mais claros dessa diferença, contrastando com os 17,7 por cento do colombiano.

Gyökeres precisou de menos oportunidades para marcar e mostrou maior frieza nas situações claras, convertendo sete em 11, enquanto Suárez concretizou oito em 26.

Volume versus precisão

Os dados evidenciam um contraste claro entre os dois avançados. Suárez assume um papel mais ativo no último terço, com maior número de remates e presença constante na área adversária, algo visível também nos mapas de calor. Gyökeres, por sua vez, revelou maior equilíbrio entre finalização e ligação ao jogo, surgindo com mais frequência em zonas de apoio à construção ofensiva.

Dois estilos, impacto semelhante

Em suma, a análise mostra que Gyökeres foi mais eficiente e letal na sua estreia, enquanto Luis Suárez compensa com maior volume ofensivo e presença constante no último terço. Dois avançados, duas épocas de arranque diferentes, mas impacto comparável num Sporting em que Suárez já faz esquecer Gyökeres.