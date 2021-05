O Sporting pode celebrar esta terça-feira o título de campeão.

Dezanove anos depois da última vez, a formação leonina sabe que só precisa de mais uma vitória para garantir o título. O que pode acontecer já esta noite, a partir das 20.30 horas, na receção ao Boavista.

Ora por isso, este é um dia especial para os adeptos leoninos, que vivem as horas até a entrada da equipa em campo com os corações ao alto, a contar os minutos para libertar um grito que está preso no peito há quase duas décadas.

Acompanhe tudo o que se está a preparar e como se está a viver este dia Em Direto no Maisfutebol.