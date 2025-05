Na tarde de terça-feira, quatro jogadores do Sporting – Hjulmand, Debast, Harder e Gyökeres – protagonizaram um momento de desportivismo e boa disposição. A desfrutar do bom tempo, os leões foram interpelados por um adepto do FC Porto.

De imediato, Debast mudou a música e apostou no “Mágico Sporting”, tema habitualmente entoado pelas claques.