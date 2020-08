Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Belenenses (3-1), em jogo de preparação realizado no Estádio do Algarve:

[Aspetos positivos?]

- Obviamente que sim, ganhámos frente a uma equipa que faz parte da nossa competição principal. É um jogo positivo, um jogo que concretiza um pouco o que tínhamos programado para este estágio. Acaba por ser um resultado construído de forma natural, controlando sempre o jogo e também com boas finalizações, dentro daquilo que é a nossa ideia para o jogo, o nosso posicionamento ofensivo, as transições rápidas da defesa para o ataque.

[Reforços? Pedro Gonçalves voltou a estar em destaque]

- O destaque dos reforços vê-se pelo contributo que cada um dá em termos individuais e para o coletivo em termos de equipa. Independentemente de serem reforços ou não, são jogadores que estão integrados no plantel. Neste caso, uns fizeram 70 minutos e outros 20 minutos, a contribuição de cada um é importante, uns com mais espaço, outros com menos, como aconteceu no último jogo. O importante é prepararmos o coletivo para uma época que vai ser longa e intensa.

[Ausências? Acuña não veio por indicação da administração?]

- Vamos focar-nos naquilo que foi o nosso estágio, naquilo que os jogadores deram nos jogos realizados para implementarmos novas estratégias. Estamos focados nos jogadores que cá estiveram.

[Sporting regressa mais forte?]

- Sim obviamente, treinamos para nos elevarmos e para maximizar a capacidades dos jogadores. Alguns vêm de paragens mais longas, outros finalizaram a Liga. Os momentos de pausa também são importantes para os jogadores. Tudo está a ser feito a seu tempo para um início forte no início da Liga.