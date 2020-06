Declarações do treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, na flash interview da SportTV, após a vitória com o Tondela, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

[Exibição muito conseguida, sobretudo na primeira parte] «Sim, a exibição é conseguida no seu todo, partes diferentes, é verdade. Primeira parte com mais domínio, na segunda o adversário dificultou mais. Sentimos mais dificuldades, mas nunca perdemos o controlo do jogo. Depois estabilizámos, criámos algumas situações e fizemos um jogo muito bom.

[Jovane inspirado] São jogadores que têm qualidades muito específicas. Tentamos tirar partido disso, só acontecem golos por faltas que sofremos. O Jovane teve essa felicidade em dois jogos consecutivos e é bom para ele e para a equipa.

[Nuno Mendes] O Nuno esteve bem, outros também. Contribuiu [para a vitória], estreou-se a titular, é importante para nós valorizarmos o crescimento dos jogadores e de todas as pessoas que trabalham na formação. Neste contexto está a ser muito positivo para os jovens e para equipa. Mas o que fica hoje sobretudo é o coletivo. Estivemos muito bem.

[Sporting parece estar a melhorar] A nossa ideia é sempre a mesma, a nossa ambição é jogar sempre para ganhar e proporcionar um bom espetáculo. Sentimos esse crescimento e esperamos que ele se mantenha. Acreditamos muito naquilo que estamos a fazer.»