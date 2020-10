Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações à Sport TV:



«O triunfo valeu pela nossa perseverança. Marcámos com mérito. Dominámos o jogo, o Santa Clara poucas ou nenhumas oportunidades teve. Fomos com tudo e acabou por resultar. Sofremos um golo num lance em que o adversário não teve grande mérito.»



[menos qualidade no segundo tempo]



«A segunda parte foi um jogo diferente. O adversário encaixou-se melhor, tivemos de ter cautelas com as transições e o relvado não beneficiou o nosso estilo de futebol. Fomos objetivos, tivemos capacidade de sofrimento e a vitória é merecida.»



[adeptos nas bancadas]



«O público é a essência do jogo. Há sinais de que as coisas podem voltar à normalidade. O futebol tem uma dimensão inigualável em termos sociais. Há que respeitar as regras impostas, mas queremos mobilizar socialmente as pessoas.»