Emanuel Ferro, adjunto de Rúben Amorim, em declarações à Sport Tv, depois da vitória do Sporting sobre o Portimonense (2-1) em mais um jogo de pré-época:

- O lado positivo deste jogo, foi conseguir dar um estímulo forte a estes jogadores, observar o crescimento da equipa a nível técnico e tático. Sobretudo, estamos a preparar uma época que vai ser intensa e longa. Conseguimos tirar ilações para os próximos jogos.

[Alterações mais tarde foram a pensar no jogo com o Belenenses?]

- Não. Foi a gestão para este jogo. Temos dois jogos próximos, temos de fazer essa gestão, mas as alterações foram em função do que queríamos para hoje.

[Como está a equipa?]

- Sinto uma equipa em reparação, em crescimento, ainda com algum tempo para preparar o início de época. Com jogadores novos temos de colocar novas questões, temos também muitos jogadores jovens. Ganhar hoje, no próximo domingo e nos próximos jogos, é sempre importante, mas neste momento estamos a preparar a equipa para uma época que vai ser longa.

[Balanço da pré-época?]

Ainda não é altura de fazer balanços, mas é positivo, as respostas dos jogadores têm sido ótimas, mas ainda é cedo para fazer balanços. Estamos a preparar uma época que vai ser longa.