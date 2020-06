Emanuel Ferro, treinador adjunto de Rúben Amorim, em declarações à Sport TV, depois do triunfo do Sporting sobre o Paços de Ferreira (1-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Triunfo sofrido]

- Foi um jogo bom para a nós. Tivemos momentos muito bons, controlamos o adversário, as bolas longas. Em termos ofensivos conseguimos ter um bom domínio, com largura, nem sempre com agressividade na frente, mas a conseguir criar boas situações. Depois houve aquela situação do VAR, valeu-nos o espírito de sacrifício, a resiliência dos jogadores. No computo geral, penso que foi um bom jogo para nós.

[O que achou do lance de possível penálti para o Paços?]

- Não vou comentar se é falta ou não, o árbitro decidiu, para nós decidiu bem, mas pela forma como o jogo estava a decorrer, acabou por marcar uma tendência. Ficámos menos organizados, com menos bola, mas na verdade a equipa comportou-se muito bem.

[Mathieu ficou de fora por opção?]

- Temos um plantel em que todos contam. O Mathieu tem um currículo que não é preciso descrever aqui, mas temos outras opções. No futuro, outros jogadores vão entrar, outros vão sair. É uma opção que facilita a entrada de jogadores, isso enriquece a equipa, quer os que têm maior currículo, como os que estão a começar.