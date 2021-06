Depois de uma temporada cedido ao Alavés, o futuro de Rodrigo Battaglia poderá ser longe de Alvalade. O médio do Sporting vê com bons olhos uma mudança para os gregos de Panathinaikos, de acordo com o seu representante.



«Já existiram contactos exploratórios do Panathinaikos e o Rodrigo vê com bons olhos uma mudança para o clube», referiu Ignacio Villarino, em declarações ao jornal helénico «SDNA».



O internacional argentino de 29 anos disputou 35 jogos na Liga espanhola na época anterior, mas o Alavés decidiu não exercer a opção de compra que detinha.



Recorde-se que Battaglia jogou no Sporting de 2017/2018 a 2019/2020, tendo, em três épocas, realizado um total de 88 jogos e apontado três golos. A sua primeira época nos verde e brancos foi mesmo a de maior destaque, com 57 jogos e três golos.