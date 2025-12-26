Fotis Ionnidis fala na integração no Sporting e na relação «especial» com Luis Suárez no ataque dos leões, numa entrevista à CNN Portugal comandada por Rita Mendonça.

Uma entrevista em que o internacional grego aborda os muitos casos de arbitragem no campeonato português, considerando que «é normal num clube grande», considerando que «na Grécia ainda é pior».

O avançado, que marcou nos últimos dois jogos, fala também nas expetativas pessoais, mostrando-se convencido de que vai ter «oportunidades para jogar mais», mas refere-se a Luis Suárez como «um jogador incrível» e que «marca muitos golos».

Ioannidis volta depois atrás para falar no longo processo de negociações antes de chegar ao Sporting, em setembro passado, e fala num grupo com expetativas elevadas, particularmente no ataque ao «tricampeonato. «Todos sentem que sim, é essa a mensagem que nos transmitem», aponta.

O internacional grego destaca também a «humildade» e «paixão» do treinador Rui Borges e numa adaptação fácil com a ajuda do compatriota Vagiannidis, mas o jogador que mais o surpreendeu, no balneário dos leões, foi Francisco Trincão.

O avançado destaca ainda Hidemasa Morita como o «mais engraçado», a seguir a ele próprio, e Hjulmand com «o mais esperto», comparando o capitão do Sporting a um «computador».

O avançado fala ainda nos adversários, no FC Porto e Benfica, com especial referência ao compatriota Pavlidis, atual melhor marcador da Liga.

A entrevista acaba com Ioannidis a falar português: «Vou marcar muitos golos», atira a fechar.