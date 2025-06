Dário Essugo despediu-se esta segunda-feira do Sporting, depois de confirmada a transferência para o Chelsea, e, em entrevista à Sporting TV, recordou os melhores momentos de uma trajetória que «passou a voar». Chegou aos 9 anos e sai agora com apenas vinte anos rumo à Premier League, deixando a marca de ser o jogador mais jovem de sempre a estrear-se na equipa principal dos leões, com apenas 16 anos.

«Foram páginas muito bonitas, desde o primeiro dia em que cheguei, até ao último dia, é a mesma sensação, as pessoas que me ajudaram a mim e à minha família. É uma sensação muito boa, é uma sensação de casa, sentes-te aqui como se fosse em casa. Já tinha dito, no ADN Leão, que o Sporting é a minha casa e sinto isso mesmo quando chego aqui», começou por destacar, depois de, na última temporada, ter jogado no Las Palmas por empréstimo.

Uma ausência que já tinha deixado Essugo com saudades. «Agora quando regressei aqui à academia tive muitas memórias ao olhar para o Estádio Aurélio Pereira, muitas coisas que vivi, todas as pessoas, muitas lembranças. É sempre um bocadinho complicado, dá-te uma nostalgia, passou um bocadinho rápido. Foi isso que me veio à memória», acrescentou.

Essugo chegou ao Sporting com apenas nove anos, mas queimou etapas e, até à estreia pela equipa principal, «o tempo passou a voar». «Na minha cabeça está ainda quando entrei, os torneios quando era pequenino, e hoje chegou o dia que é de despedida. Nunca é de despedia, mas vai ser daquelas saudades. Lembro-me de olhar para aquele menino que tinha o sonho de jogar no Estádio de Alvalade», comentou.

Na retina estão as imagens de Essugo a chorar depois da estreia pela equipa principal, a 20 de março de 2021, frente ao Vitória (1-0). «Foi um sonho cumprido, estrear-me com a camisola verde e branca. E estreei-me no Estádio de Alvalade, foi um sonho concretizado. Nem tenho palavras para descrever o que foi esse dia. Foi o dia de algo bonito. Estava com os nervos gigantes, mas foi das coisas mais lindas que me aconteceu», recorda.

A seguir a esse jogo marcante, Essugo não esquece os conselhos que ouviu, com destaque para o treinador Ruben Amorim que o puxou das nuvens.

«Lembro-me que o mister Ruben me disse que no dia seguinte tinha treino, que era um da normal. Os capitães também falaram comigo, o Coates e o Neto, o Jovane Cabral também me disse umas palavras, todos me ajudaram no sentido de continuar, para não ficar nessa bolha da estreia. Disseram-me que a vida seguia e que ia haver mais jogos, mas a verdade é que essa época foi de sonho porque não esperava. Estava nos sub-19, havia a pandemia e de repente chamaram-me para treinar com a equipa principal, depois estreei-me...ganhei o título, fui ao Marquês, isso tudo foi um sonho para mim. Não estava mesmo à espera que as coisas passassem assim tão rápido»

Nessa altura, Dário Essugo olhava com admiração para os exemplos de jogadores como João Palhinha e Daniel Bragança que também tinham subido da formação até à equipa principal. Agora são Geovany Quenda e João Simões que olham para Dário Essugo como referência.

«É obvio que é sempre bom ouvir isso. Lembro-me que também tinha essas referências, queria conhecer os mais velhos. Se tenho do outro lado uma pessoa que olha para mim e quer seguir os meus passos, é sinal de que estou a fazer as coisas bem. Se pudesse repetir, fazia tudo igual. As coisas acontecem quando têm de acontecer e fico muito orgulhoso pelo meu percurso aqui no Sporting», recorda.

Essugo sai com apenas vinte anos, mas consciente que abriu portas para os mais jovens. «Tinha 16 anos, o Quenda e o Simões tinham 13 ou 14 e de certeza que viram aquilo e disseram “quero chegar ali o mais rápido possível”. Sei que também abri muitas portas para os miúdos continuarem a sonhar que é possível chegarem ali», acrescentou.

Entre muitas amizades criadas em Alcochete, Dário Essugo destaca uma acima de todas. «Os meus colegas ajudaram-me a integrar muito bem, fiz amigos para a vida. Tenho um grande amigo, que é como se fosse um irmão para mim, que é o Marlon Júnior e foi o Sporting que me deu essa amizade. Fiz aqui muitos amigos, mas com o Marlon é para a vida inteira. Foi uma ligação que foi crescendo no Sporting. No início se calhar não tínhamos aquela ligação, mas com o tempo as coisas aumentaram, as nossas famílias dão-se muito bem. Olho para ele e o sucesso que ele quer para mim, eu quero para ele. É uma amizade muito bonita», revelou.

Nove anos que passaram num piscar de olhos, mas que permitiram a Essugo afirmar-se e agora voar para outros patamares. «Sinceramente não esperava, as coisas aconteceram assim. Estou grato, sei que muita gente gostaria de ter vivido aquilo que vivi aqui. A verdade é que vivi coisas muito boas, tanto na formação, como na equipa principal. Foi o sítio onde passei mais anos, foi o sítio onde cresci, onde tive a minha transformação de menino para homem, todas as aprendizagens, foi sempre com o Sporting. É como se fosse a segunda casa, é família, são pessoas que te fizeram crescer, que te viram crescer», comentou.

A fechar, Dário Essugo deixou uma mensagem. «Onde quer que vá, vou ter sempre o Sporting comigo. Quando me perguntarem como é o Sporting, vou sempre falar coisas bonitas. Agradeço por tudo o que me deram. Por todas as vivências. Continuem a apoiar o Sporting que daqui para a frente vai crescer mais e mais. Um até já», referiu ainda.