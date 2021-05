A Direção Geral de Saúde fez um apelo através das redes sociais dirigido aos adeptos do Sporting. «Este ano festeje em segurança. Cumpra o distanciamento físico, use máscara e não se esqueça do desinfetante», pode ler-se.

«Celebre com o seu grupo restrito. Se tiver sintomas não saia de casa. Seja um agente de saúde pública e um adepto da saúde.»