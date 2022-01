O treinador interino do Santa Clara, Tiago Sousa, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Sporting, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Onde é que estava este Santa Clara?] «Este Santa Clara esteve presente nos últimos anos, o que eles fizeram hoje foi só um marco. O Santa Clara foi super competente, não é de agora. Estamos a fazer o nosso percurso de desenvolvimento e os jogadores têm muito mérito esta noite.

[Primeira equipa a ganhar ao Sporting na Liga] Foi um jogo extremamente complicado, entrámos muito fortes, tivemos duas boas oportunidades, mas o Sporting acabou por marcar primeiro. Fomos atrás do resultado, conseguimos empatar, depois voltámos a sofrer no início da segunda parte. Logo de imediato regressámos ao jogo e depois com muita arte e com muito engenho de todos, os que já estavam a jogar e os que entraram, saímos para o ataque e conseguimos o golo. Este é o nosso futebol.

[É a vitória que faltava] É mais uma exibição a juntar a outras tantas. É um facto que ainda não conseguimos estabilizar em termos de resultados, estamos à procura disso, e esta é mais uma exibição que pode servir de alavanca para essa estabilidade.»