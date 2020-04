Agora no Santa Clara, depois de vários anos no estrangeiro, Diogo Salomão recordou a estreia pelo Sporting em Alvalade, em 2010, numa partida frente ao Nacional da Madeira.

«[Estreia] É impossível não mexer. Eu estava todo cagado, digamos assim. As pernas tremiam por todos os lados. Queria mostrar que era bom e não queria dececionar as pessoas que me acompanhavam, a minha família e os meus amigos», disse, numa conversa nas redes sociais com o canal «Vamos falar de futebol».

Salomão recordou depois o primeiro golo: «O primeiro golo foi contra o Levski Sofia. Foi inesquecível, incrível. É um golo que marca o início da minha carreira a nível profissional, ainda por cima numa competição europeia. Deixou-me muito orgulhoso, a minha família toda a felicitar-me, foi uma sensação indescritível.»

O extremo, agora com 31 anos, lembrou ainda o processo de integração no plantel principal dos leões: «Sem dúvida. Foi um dos momentos chave da minha carreira, em que tive a oportunidade de ir para o Sporting, através do Costinha. A ideia do Sporting era emprestar-me ao Cercle Brugge, um dos satélites do Sporting, mas eu estava tão focado que falei com o Costinha para me deixarem fazer a pré-época, porque achava que tinha qualidade para estar na equipa.»

«Estas foram as minhas palavras com o Costinha e ele ficou um bocado admirado. ‘Como é que este puto chega aqui e pede-me isto, não tem noção das coisas que me está a dizer’. Foi um bocado esta a expressão dela, mas lá falou com o treinador [Paulo Sérgio]. Estive muito bem na pré-época, estava numa das melhores fases da minha carreira. As coisas correram extraordinariamente bem e tive essa oportunidade de ficar no plantel», atirou.