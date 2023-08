A figura: Geny Catamo como alternativa a Esgaio

O avançado moçambicano teve nova oportunidade no derradeiro teste de uma pré-temporada em que se destacou, a par de Chermiti e Trincão, como o melhor marcador dos leões, com três golos e uma assistência nos minutos que somou. Esta tarde jogou mais 69 minutos, sobre o flanco direito, o mais ativo dos leões durante toda a primeira parte. Nos momentos de bloqueio da equipa de Ruben Amorim, diante de um Everton muito sólido em termos defensivos, o avançado conseguiu provocar desequilíbrios em lances individuais e com rápidas combinações com Gyokeres, com destaque para dois lances ainda na primeira parte que podiam ter resultado em golo. Geny mostrou alguma ousadia, mas noutros lances também procurou levar a bola longe demais e acabou por a perder. Um talento que precisa ainda de ser domado.

Momento: Pote ao poste

Minuto 84. Pedro Gonçalves recebe uma bola na área e, com espaço, olhou para o ângulo e tentou colocar lá bola. Esta fugiu a Prickford e, com o estádio em suspenso, foi caprichosamente ter com o poste, acabando por morrer nas mãos do internacional inglês. Pedro Gonçalves esteve algo distante neste último teste, já tinha desperdiçado uma oportunidade flagrante na primeira parte, mas ficou a centímetros de marcar o golo do empate na fase final do jogo.

Outros destaques: confira a FICHA DO JOGO

Daniel Bragança

Mais um bom jogo daquele a que Ruben Amorim já se referiu como «o melhor reforço» para a nova temporada. Foi titular no meio-campo, ao lado de Morita, mas com liberdade para se movimentar entre linhas, procurando oferecer linhas de passe aos companheiros mais recuados. Procurou jogar simples, mas foi muito «massacrado» pela pressão e pelo jogo duro de Onana e de Gana Gueye.

Eduardo Quaresma

A passagem pela Bundesliga fez-lhe bem, parece agora ser um central mais maduro, mas fica irremediavelmente ligado a este jogo pelo lance do penálti. O jovem central já tinha sido protagonista com dois cortes determinantes, mas acabou por comprometer, no período de compensação da primeira parte, quando procurou chegar a uma bola em carrinho. A bola acabou por ressaltar-lhe para o braço e, num jogo em VAR, abriu caminho para o golo solitário do Everton neste jogo. Acabou por sair já na segunda parte a decorrer.

Gyokeres

Mais um jogo em que o reforço sueco voltou a estar em evidência, muito presente no jogo, mas muitas vezes deslocado da zona da finalização. Com poucas bolas a chegar à área, Gyokeres foi muitas vezes procura-la nos flancos, sobretudo na direita, com várias combinações com Geny Catamo. Numa delas quase arrancou uma assistência para Pedro Gonçalves, mas conseguiu arrancar apenas um remate bem conseguido, de cabeça, a cruzamento do moçambicano.

Afonso Moreira

Entrou para agitar definitivamente o jogo, sobretudo pelo lado esquerdo, muito amorfo enquanto esteve lá Matheus Reis. O jovem trouxe uma nova frescura e ousadia ao ataque leonino, com uma série de lances individuais, boas combinações com Gyokeres e um remate cheio de intensão às malhas laterais. Mesmo a fechar o jogo, o jovem extremo voltou a procurar a sua sorte, num remate que passou a rasar a barra.