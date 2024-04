O Sporting precisa de duas vitórias para festejar o título de campeão sem depender de terceiros, mas Fatawu Issahaku, depois do hat-trick que marcou na goleada do Leicester ao Southampton (5-0), pode ser campeão no Championship já na próxima segunda-feira. Uma temporada de sonho do jovem avançado ganês que está prestes a formalizar uma receita de 17 milhões de euros para os cofres de Alvalade. O jovem avançado ganês ficou sem palavras depois do primeiro hat-trick na segunda liga inglesa.

«Não sei se consigo explicar como me sinto. É tão fantástico e estou tão feliz por este dia. É para isso que cá estamos e estamos cada vez mais perto do que queremos. Hoje foi um grande dia. Toda a gente, incluindo o banco e toda a equipa, esteve a apoiar. Acabámos por conseguir os três pontos, portanto foi um bom dia», destacou o jovem ganês no final do jogo às plataformas do clube onde joga também o português Ricardo Pereira.

Com apenas vinte anos, a pérola ganesa já soma 41 jogos esta temporada [38 no Championship, 2 na Taça de Inglaterra e 1 na Taça da Liga], nos quais marcou 7 golos e fez 12 assistências. Com a goleada ao Southampton, o Leicester manteve a vantagem de quatro pontos de vantagem sobre o Leeds no topo da classificação e, com apenas duas jornadas por disputar, pode ser campeão já na próxima segunda-feira, quando os foxes visitarem o Preston North End.

«Como já tinha dito antes, percorremos um caminho longo e não queremos perder o que já conquistámos. Estamos a trabalhar duro e vamos continuar assim até conseguirmos o que queremos», destacou.

Na terça-feira, Fatawu conseguiu o seu primeiro hat-trick no Championship, aliás, foi o primeiro ganês a consegui-lo. O segundo golo, um remate da quina da área que foi ao ângulo, foi o mais espetacular, mas Fatawu destaca o terceiro. «Eu tenho tentado. O treinador tem-me dito para tentar, hoje as bolas entraram, portanto, vou continuar até ao fim. O terceiro golo foi difícil porque precisei de ter calma e escolher o momento certo para meter a bola lá dentro. Acabou mesmo por entrar, foi fantástico para mim», comentou.

O hat-trick de Fatawu

The EPL is not ready for another left footed Ghanaian 🇬🇭 star!

Fatawu Issahaku scores his first hat-trick does the iconic ASAMOAH GYAN celebration 🇬🇭🇬🇭🇬🇭🇬🇭pic.twitter.com/ti6N2kdEMH — iamphaya (@iamphaya) April 24, 2024

A uma vitória do título e da promoção direta à Premier League, Fatawu diz que o plantel está empenhado em festejar já na próxima ronda, na vista ao campo do Preston. «Vamos para esse jogo com a mesma energia. Vamos dar tudo o que temos. Vamos lá para ganhar», referiu ainda o jovem avançado.

Fatwu rende 17 milhões de euros ao Sporting

Uma aposta ganha pelo Sporting que, em 2022, investiu 1,2 milhões na compra do passe de Fatawu Issahaku aos ganeses do Steadfast e que está prestes a proporcionar uma receita extraordinária para os cofres de Alvalade. O jovem avançado foi cedido com uma cláusula de compra, fixada nos 17 milhões de euros, que se torna obrigatória com a promoção do Leicester à Premier League.

Antes de ser cedido ao Leicester, Fatawu chegou a integrar o plantel principal de Ruben Amorim, em 2022/23, somando um total de 12 jogos, dois na Liga dos Campeões, um na Liga Europa, seis na Liga, um na Taça de Portugal e mais dois na Taça da Liga.