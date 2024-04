O Sporting esfrega as mãos de contente com a subida do Leicester à Liga Inglesa: com a promoção, o clube inglês fica obrigado a exercer a cláusula de compra de Fatawu, fixada em 17 milhões de euros.

No entanto, e como a SAD leonina tem feito referência nos últimos relatório e contas, a venda de Fatawu estaria sempre condicionada a uma percentagem de 50 por cento de uma mais-valia para o clube que vendeu o jogador ao Sporting.

Recorde-se que a aquisição do ganês foi feita por 1,2 milhões de euros junto do Steadfast (mais 50 por cento de uma futura mais-valia).

Ora significa isto que o Sporting tem de ceder 50 por cento da tal mais valia, que neste caso é de 15,8 milhões de euros: ou seja, dos 17 milhões que o Leicester paga, 7,9 milhões vão para o Steadfast.

A SAD leonina fica com o restante, o que significa 9,1 milhões de euros.

Claro que, mais tarde, há sempre que descontar (dos 17 milhões de euros que o Leicester paga), 2,5 por cento para o mecanismo de solidariedade (o jogador chegou a Alvalade com 19 anos) e a a comissão do empresário (que será de 10 por cento). O que significa que tanto o Sporting como o Steadfast ficarão com menos cerca de um milhão.

Mas isso são contas para fazer depois e que estão dependentes de vários exercícios contabilísticos. No imediato, o Sporting tem direito 9,1 milhões e o clube ganês a 7,9 milhões.