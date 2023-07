Fatawu foi «riscado» por Ruben Amorim do estágio de pré-temporada do Sporting no Algarve. O jovem avançado ganês está, por isso, a trabalhar em Alcochete juntamente com os outros excedentários enquanto procura solução para o futuro.



Associado a uma saída dos leões, o jogador de 19 anos deixou uma mensagem nas redes sociais. «As pessoas têm falado do que não sabem. Estou feliz aqui», assegurou.



Fatawu está no Sporting desde 2022 e disputou um total de 26 jogos entre equipa B, sub-19 e formação principal.