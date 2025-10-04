O treinador do Sporting, Rui Borges, respondeu na conferência de imprensa ao jogo com o Sp. Braga, da oitava jornada (domingo, 19h15) sobre o FC Porto-Benfica, que se realiza duas horas depois. Rui Borges diz que está focado no jogo em Alvalade e que estará a caminho de Mirandela à hora do jogo no Dragão:

É jornada de Clássico. Se tem preferência de resultado e se acha que se o Benfica perder fica mais longe da luta:

«O Clássico é o Sporting-Sp. Braga? Eu quero ganhar, quero é que o Sporting ganhe. Estou preocupado só com o nosso jogo, contra uma grande equipa, que nos dará muitas dificuldades.»

Ainda o FC Porto-Benfica, se a equipa vai ver o jogo:

«Estarei a caminho de casa, de Mirandela, por isso nem sequer vou ver o jogo. Estou preocupado com o Sporting-Sp. Braga, um grande jogo, um possível Clássico também, por isso nada a apontar. Estamos no início do campeonato, independentemente do resultado dos adversários, não vai definir absolutamente nada em relação ao que será o fecho do campeonato. Quero, sim, ganhar. Teremos um jogo difícil pela frente. Estarei, se Deus quiser, a caminho de Mirandela, para passar a folga.»

