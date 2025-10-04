«FC Porto-Benfica? Quero que o Sporting ganhe e estarei a caminho de Mirandela»
Treinador dos leões, Rui Borges, foca-se no jogo em Alvalade e diz que não vai ver o duelo do Dragão
00:38
«FC Porto-Benfica? Estarei a caminho de Mirandela...»
02:09
«Não acho que os cruzamentos sejam o nosso calcanhar de Aquiles»
00:23
«Rui Costa? Tudo o que Frederico Varandas disser, eu assino por baixo»
01:00
«Se perder contra FC Porto e Benfica para a Liga e ganhar os restantes sou campeão...»
00:58
«Calendário? Não dá para encaixar o jogo com o Alverca em mais lado nenhum...»
01:20
«Sp. Braga vem moralizado pela vitória diante do Celtic»