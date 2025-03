Nuno Santos é o mais recente convidado do podcast Entrelinhas, de Afonso Figueiredo, tendo partilhado várias revelações numa conversa entre amigos, que já foram colegas no Rio Ave.

A começar, por exemplo, por um episódio vivido com Pedro Gonçalves e que o deixou furioso. Isto antes ainda de os dois se juntarem no Sporting.

«Fora do campo, acho que não tenho inimigos. Só se for dos adeptos dos rivais. Mas eu não me importo de ir a outros estádios e ser assobiado, porque isso dá-me força, dá-me vontade de continuar. Espero voltar e continuar a ser a pessoa que sou e o jogador que sou, porque sei que as pessoas me assobiam porque sou um jogador que não gosta de perder.»

A revelação veio, então, a propósito de Nuno Santos e Pedro Gonçalves terem feitios muito semelhantes e ambos gostarem de provocar o adversário dentro de campo.

«Dentro do campo temos semelhanças nisso e estávamos a jogar os dois no mesmo flanco, por isso eu ia sempre por detrás dele, ouvia o que ele estava a dizer a algum adversário e a seguir picava eu o mesmo adversário, já éramos os dois contra um», confessou.

«O Pote faz as coisas mais na calada, ele consegue ter mais calma para falar, consegue atingir sendo mais tranquilo. Já eu fervo mais e fico muito impulsivo. Mas não tenho nenhum inimigo no futebol e, quando faço isso, é sempre porque quero ganhar, não é porque queira mal àquela pessoa. Eu e o Pote não queremos mal a ninguém, mas faz parte.»

Agora sim, a tal revelação curiosa.

«Aliás, tenho um episódio com o Pote, quando eu estava no Rio Ave e ele no Famalicão. Nós temos o mesmo empresário, mas nunca tínhamos estado pessoalmente juntos. Então eu faço um passe lateral para fora e ele, que jogava no Famalicão, vira-se para mim e diz: ‘Olha, se quiseres, depois eu ensino-te a fazer passes. Como é que falhas isso, pa? Tens de treinar mais’», contou Nuno Santos.

«Eu fiquei chateado e no final do jogo ele mandou-me uma mensagem no Instagram a pedir desculpas, que estava a brincar comigo. Eu não me sinto a mesma pessoa fora do campo. Fora do campo gosto de fazer as coisas todas direitinhas e ser muito organizado, mas não sou a mesma pessoa, consigo viver de outra forma.»