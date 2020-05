Sebastian Coates recorreu a uma fotografia do roupeiro Paulinho para assinalar o dia do Trabalhador nas redes sociais.

O central uruguaio elegeu o carismático roupeiro do clube de Alvalade para, em representação de todos os funcionários do clube, deixar uma nota de agradecimento ao apoio diário que dão aos jogadores.

«Feliz dia do Trabalhador! Um dia muito importante em todo o mundo. Deixo uma imagem do nosso grande Paulinho, em representação de todos os funcionários que dão diariamente o seu melhor para nos ajudar. A todos eles um muito obrigado. Feliz Dia!», escreveu o central do Sporting na sua conta de Twitter.