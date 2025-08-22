FOTO: Cristiano Ronaldo equipado à espera do Sporting no Funchal
Busto está «vestido» com a camisola que os leões vão utilizar no sábado frente ao Nacional
O Sporting vai contar com uma receção especial esta sexta-feira no Aeroporto do Funchal, uma vez que o busto de Cristiano Ronaldo, emblemática figura do clube, está devidamente equipado com a camisola que os leões vão estrear este sábado na Liga.
Os leões partiram ao final da tarde do Aeroporto de Beja e será já no Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, que os 21 eleitos de Rui Borges vão cruzar-se com o busto da figura mais popular do arquipélago que, a título excecional, foi equipado com o terceiro equipamento dos leões.
Recordamos que não é a primeira vez que o busto de Cristiano Ronaldo é equipado na véspera de um jogo.
O Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo já está equipado a rigor para receber os Bicampeões Nacionais 💚 pic.twitter.com/4yQlP7TJrX— Sporting CP (@SportingCP) August 22, 2025