O Sporting vai contar com uma receção especial esta sexta-feira no Aeroporto do Funchal, uma vez que o busto de Cristiano Ronaldo, emblemática figura do clube, está devidamente equipado com a camisola que os leões vão estrear este sábado na Liga.

Os leões partiram ao final da tarde do Aeroporto de Beja e será já no Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, que os 21 eleitos de Rui Borges vão cruzar-se com o busto da figura mais popular do arquipélago que, a título excecional, foi equipado com o terceiro equipamento dos leões.

Recordamos que não é a primeira vez que o busto de Cristiano Ronaldo é equipado na véspera de um jogo.