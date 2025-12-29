Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve no domingo na gala dos Globe Soccer Awards, no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e publicou uma fotografia nas redes sociais acompanhado pela família, a mulher e um dos filhos.

Recordamos que o Sporting chegou a estar nomeado para a eleição do melhor clube do mundo, antes da lista ser reduzida a cinco emblemas, num prémio que acabou por ser atribuído ao Paris Saint-Germain.

O presidente do Sporting fez-se acompanhar pela mulher, Katarina Larsson, bem como pelo filho Santiago que, na véspera, já tinha tido a oportunidade de tirar uma fotografia ao lado do tenista Novak Djokovic que também esteve na mesma gala.