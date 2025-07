Seba Coates foi a grande surpresa no treino do Sporting na manhã desta sexta-feira em Alcochete. O antigo capitão dos leões está em Lisboa e aproveitou para ir até ao antigo local de trabalho matar saudades.

Foi, por isso, uma sessão de trabalho com muitos sorrisos e muitos abraços, com os jogadores mais antigos a não esconderem a felicidade ditada pela presença do antigo líder que, na véspera, já tinha almoçado com alguns dos antigos companheiros.

Seba Coates marcou uma era em Alvalade, entre 2015 e 2023, antes de regressar ao Nacional de Montevideu, onde fez a formação no início da carreira no Uruguai.