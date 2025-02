Morten Hjulmand vestiu a camisola do Sporting para exibir o troféu que o distingue como melhor jogador da Dinamarca, entregue em semana de clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

O prémio, que resulta da votação dos jogadores dinamarqueses, já tinha sido anunciado no passado dia de 20 de janeiro, mas só agora chegou às mãos do jogador que, na época passada, liderou os leões à conquista do título.

Um ano de 2024 em grande para Morten Hjulmand que acumulou 64 jogos em todas as competições, doze deles com camisola da seleção dinarquesa.

Além do troféu, o jogador do Sporting recebeu um vídeo com mensagens de amigos de infância que deixaram o jogador visivelmente sensibilizado.