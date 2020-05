Maximiano, Luís Neto e Eduardo Quaresma assumiram o papel de adeptos e «pintaram-se» com as cores do Sporting, na promoção de uma nova aplicação que o clube está a promover nas redes sociais.

Trata-se, final de contas, de uma máscara virtual, com base na tecnologia Spark AR do Facebook que vai permitir aos adeptos «mascararem-se» ao estilo Stromp.

Uma iniciativa do clube com o objetivo de aproximar os adeptos da equipa, numa altura em que a Liga vai ser retomada com jogos à porta fechada.

«É mais um passo para aproximar os adeptos ao Sporting nesta fase a que chamamos o novo normal. Queremos que os sportinguistas façam parte do regresso ao campeonato e que ao utilizar o filtro verde e branco sintam também que estão a apoiar os nossos atletas tal como se estivessem no estádio», explica Mafalda Monteiro, digital brand manager do Sporting.

A nova aplicação está disponível no instagram do clube.