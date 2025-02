João Simões e Daniel Bragança não estão sozinhos. Mesmo atravessando uma fase difícil da carreira, o plantel do Sporting solidarizou-se com os dois atletas recentemente operados.

Através das redes sociais, o Sporting partilhou uma fotografia em que surge toda a equipa técnica, bem como quase todos os jogadores do plantel, envergando duas camisolas - precisamente dos dois referidos atletas.

Daniel Bragança foi operado com êxito na segunda-feira, na sequência da rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Já João Simões falha o resto da época, depois de fraturar o quinto metatarso do pé direito, e foi operado um dia depois, na terça-feira.

Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Morita, St. Juste, Geny Catamo, Morten Hjulmand e Eduardo Quaresma são os restantes lesionados do Sporting.